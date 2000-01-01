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Вся Болонья празднует выход в ЛЧ. Видео
Вся Болонья празднует выход в ЛЧ. Видео
«Болонья» впервые за 60 лет вышла в Лигу чемпионов. Фанаты устроили невероятный по масштабу праздник, на котором собрался, кажется, весь город!
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Фанаты «Болоньи» устроили масштабный праздник после выхода клуба в ЛЧ. Видео
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