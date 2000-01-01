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Лишь два игрока оформляли хет-трик в финале ЛЕ
Лишь два игрока оформляли хет-трик в финале ЛЕ
«Аталанта» обыграла «Байер» (3:0) благодаря хет-трику Адемолы Лукмана. Вингер «Аталанты» стал вторым игроком в истории, кому удалось забить три гола в финале Кубка УЕФА или Лиги Европы.
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Первопроходец
Первопроходец
Первый, кому удалось оформить хет-трик в финале, — Юпп Хайнкес. В 1975 году форвард мёнхенгладбахской «Боруссии» забил три мяча в ворота «Твенте» (0:0, 5:1).
Лукман — второй игрок в истории, оформивший хет-трик в финале Лиги Европы
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