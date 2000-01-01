Лукман — второй игрок в истории, оформивший хет-трик в финале Лиги Европы

Лишь два игрока оформляли хет-трик в финале ЛЕ

«Аталанта» обыграла «Байер» (3:0) благодаря хет-трику Адемолы Лукмана. Вингер «Аталанты» стал вторым игроком в истории, кому удалось забить три гола в финале Кубка УЕФА или Лиги Европы.