Россияне с еврокубками в иностранных клубах
«Аталанта» переиграла в финале «Байер» (3:0) и взяла Лигу Европы! Благодаря победе бергамасков Миранчук стал 10-м российским игроком, взявшим еврокубок с зарубежным клубом. Кому ещё это удавалось?
Денис Черышев
Денис Черышев – воспитанник академии мадридского «Реала». В 2012 году он дебютировал за мадридцев, а в 2016-м стал обладателем Лиги чемпионов. Находясь в аренде в «Севилье» (2013-2014), Черышев взял Лигу Европы!
Александр Кержаков
Александр Кержаков выступал за «Севилью» с 2007 по 2008 год, ему удалось стать обладателем Кубка УЕФА сезона-2006/2007.
Дмитрий Аленичев
Дмитрий Аленичев взял Кубок УЕФА в 2003-м и Лигу чемпионов в 2004-м в составе «Порту». Россиянин выступал за «драконов» с 2000 по 2004 год.
Игорь Корнеев
Единственный еврокубок в карьере Игоря Корнеева пришёлся на период игры в «Фейеноорде». В составе нидерландского клуба россиянин стал обладателем Кубка УЕФА в 2002 году.
Владимир Бут
Владимир Бут играл за дортмундскую «Боруссию» с 1995 по 2000 год. За этот отрезок он успел выиграть титул Лиги чемпионов в 1997 году.
Игорь Шалимов
На второй год пребывания в «Интере» Игорь Шалимов взял Кубок УЕФА в сезоне-1993/1994. Россиянин выступал за миланский клуб с 1992 по 1996 год.
Игорь Добровольский
В 1992 году Игорь Добровольский был арендован «Марселем» у «Дженоа». Ему хватило сезона, чтобы выиграть Лигу чемпионов в 1993 году!
Дмитрий Харин
Дмитрий Харин выступал за лондонский «Челси» с 1993 по 1999 год. Он взял с командой Суперкубок Европы в 1998 году!
Андрей Демченко
В 1995 году Андрей Демченко перешёл в амстердамский «Аякс» и в первом же сезоне стал обладателем Суперкубка Европы. Россиянин играл за нидерландскую команду вплоть до 1998 года.
Миранчук — 10-й россиянин, выигрывавший евротрофей с зарубежным клубом
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