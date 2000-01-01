«Аталанта» зажигает в раздевалке после победы над «Байером». Видео

Чемпионская раздевалка «Аталанты». Видео

«Аталанта» обыграла «Байер» в финале Лиги Европы (3:0) и завоевала первый за 61 год трофей! Посмотрите, как парни и наш Алексей Миранчук отжигают в раздевалке.