Чемпионская раздевалка «Аталанты». Видео
«Аталанта» обыграла «Байер» в финале Лиги Европы (3:0) и завоевала первый за 61 год трофей! Посмотрите, как парни и наш Алексей Миранчук отжигают в раздевалке.
«Аталанта» зажигает в раздевалке после победы над «Байером». Видео
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