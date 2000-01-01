Исполнил Анри! Одноклубник нашего Хайкина выдал голевой пас сезона. Видео
У Виктора Бонифасе из «Будё-Глимт» получилось точно не хуже великого француза. Так клуб сравнял счёт в матче с «Тромсё». Смотрим на следующем слайде!
Видео — соцсети «Будё-Глимт». ►►
Видео — соцсети «Будё-Глимт». ►►
При чём тут Тьерри Анри? Это был его фирменный удар
Идея простая: ты замахиваешься, но бьёшь по мячу в то же самое время — другой ногой. И затем доводишь «основную», имитируя удар. Соперник в замешательстве, а тебе аплодисменты! ►►
А как дела у «Будё-Глимт» Хайкина? В Норвегии стартовал сезон, пока чемпион буксует
В 6 турах — 3 ничьих, 2 победы и 1 поражение. 7-е место — не то, на что рассчитывает клуб. ►►
Никита Хайкин — по-прежнему основной вратарь
И один из лидеров команды. Ждём, что «Будё-Глимт» исправит положение.
Исполнил Анри! Одноклубник нашего Хайкина выдал голевой пас сезона. Видео
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