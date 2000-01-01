Необычный способ посмотреть матч. Видео
Фанаты «Жироны» нашли необычный способ попасть на дерби с «Барселоной» (4:2). Они сделали трибуну на ближайшем холме. Вид оттуда получился не хуже, чем из чаши стадиона!
Фанаты «Жироны» нашли необычный способ посмотреть матч с «Барселоной». Видео
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