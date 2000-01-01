Модрич повторил рекорд Марсело и Бензема
Благодаря победе «Жироны» над «Барселоной» (4:2) «Реал» досрочно стал чемпионом Ла Лиги. В составе мадридцев свой 25-й трофей взял Лука Модрич. По этому показателю хорват сравнялся с рекордсменами клуба!
Лука Модрич
Полузащитник перешёл в «Реал» в 2012 году. В составе мадридцев хорват выиграл пять титулов Лиги чемпионов, пять — клубного ЧМ, четыре трофея Ла Лиги, четыре Суперкубка УЕФА, два Кубка Испании и пять Суперкубков Испании.
Марсело
Марсело выступал за мадридцев с 2007 по 2022 год. В активе бразильца с «Реалом»: пять побед в Лиге чемпионов, три — в Суперкубке УЕФА, четыре — на клубных ЧМ, шесть — в Ла Лиге, две — в Кубке Испании и пять — в Суперкубке Испании.
Карим Бензема
Француз играл за «Реал» с 2009 по 2023 год. В составе мадридцев Карим взял: пять трофеев Лиги чемпионов, четыре Суперкубка УЕФА, пять клубных ЧМ, четыре титула Ла Лиги, три Кубка Испании и четыре Суперкубка Испании.
Модрич догнал Марсело и Бензема по количеству титулов за «Реал»
Читайте также
Футбол шаром для боулинга на поле, усыпанным Lego
Месси — первый с пента-триком по голам и ассистам!
Эд Ширан отмечает выход «Ипсвича» в АПЛ. Видео
Игроки «Реала» празднуют чемпионство. Видео
Кому чаще всего забивали Роналду, Месси и Неймар?
Лучшие игроки из стран бывшего СССР по «гол+пас»
Мбаппе купит дом Рамоса в Мадриде за € 18 млн
«Ювентус» представил форму с плюшевым мишкой. Фото
«Байер» близок к мегарекорду. Он держится 59 лет!
В Сербии построят уникальный стадион-сад! Фото
Каррагер заряжает на «фанатке» «Боруссии». Видео
В форме и с медалью вышел отмечать победу в город!
Топ-7 футболистов по «гол+пас» в ЛЧ-2023/2024
Суарес и Сайнс почеканили мяч головой. Фото
«Боруссия» — лидер по сухим матчам в ЛЧ!
Санчо — лучший по обводкам за 16 лет в ЛЧ