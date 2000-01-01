Модрич догнал Марсело и Бензема по количеству титулов за «Реал»

Марсело

Марсело выступал за мадридцев с 2007 по 2022 год. В активе бразильца с «Реалом»: пять побед в Лиге чемпионов, три — в Суперкубке УЕФА, четыре — на клубных ЧМ, шесть — в Ла Лиге, две — в Кубке Испании и пять — в Суперкубке Испании.