Эд Ширан отмечает выход «Ипсвича» в АПЛ. Видео
Эд Ширан, спонсирующий «Ипсвич Таун», показал, как отмечал выход своей команды в АПЛ. Певец, находящийся в командировке, следил за решающим матчем «синих» с обычными болельщиками!
Эд Ширан показал, как отмечал выход своей команды в АПЛ. Видео
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