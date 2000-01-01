Знаменитые футбольные граффити: Черчесова портили и закрашивали, а Пеп целовал Моуринью

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Легендарные футбольные граффити: от Рамоса в Краснодаре до Команданте Месси
Легендарные футбольные граффити: от Рамоса в Краснодаре до Команданте Месси
С Лео попрощались аж за год до его ухода из «Барсы».
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Серхио Рамос в Краснодаре
Серхио Рамос в Краснодаре
Перед ЧМ-2018 во многих городах России появились футбольные граффити. В Краснодаре игр не было, но там тренировалась сборная Испании: с тех пор на одном из домов красуется огромный Серхио Рамос.
«Ты просто космос, Стас»
«Ты просто космос, Стас»
В Петербурге дуэт Hoodgraff изобразил Станислава Черчесова с подписью «Ты просто космос, Стас» — когда сборная России вышла в плей-офф ЧМ. Граффити портили, восстанавливали, затем закрасили насовсем.
Роналду в казанском дворе, на которого смотрел Месси
Роналду в казанском дворе, на которого смотрел Месси
Перед Кубком конфедераций в Казани появилось граффити с Роналду, а спустя год в отеле напротив этого изображения поселилась сборная Аргентины с Лионелем Месси.
Позднее на соседнем здании появился и шестиметровый портрет Лео Месси. Успели как раз к приезду аргентинца в Казань.
Позднее на соседнем здании появился и шестиметровый портрет Лео Месси. Успели как раз к приезду аргентинца в Казань.
Фанаты — тоже герои граффити
Фанаты — тоже герои граффити
В граффити были увековечены и знаменитые болельщики с матча Россия — Испания: их посиделки с хот-догами нарисовали в одном из дворов Москвы.
Месси вдохновляет родной двор
Месси вдохновляет родной двор
В родном районе Лионеля Месси в городе Росарио появился огромный мурал — теперь Лео во всю стену дома вдохновляет местных жителей.
Лео в образе Че
Лео в образе Че
На фоне слухов об уходе Лео из «Барселоны» в 2020 году появилось изображение Месси в образе Че Гевары. «Прощай, команданте», — подписал работу автор TVBOY. Лео покинул клуб только через год.
Англию отблагодарили за выступление на Евро-2020
Англию отблагодарили за выступление на Евро-2020
В Лондоне по завершении Евро-2020 появилось граффити с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом, а также Гарри Кейном и Рахимом Стерлингом. «Мы вами гордимся», — гласит подпись. На открытии побывал мэр Лондона Садик Хан.
Гвардиола и Моуринью как Брежнев и Хонеккер
Гвардиола и Моуринью как Брежнев и Хонеккер
«Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви» — совсем недавно Пепа Гвардиолу и Жозе Моуринью изобразили как героев легендарного граффити с берлинской стены. Это случилось на фестивале Primavera Sound в Барселоне.
Знаменитые футбольные граффити: Черчесова портили и закрашивали, а Пеп целовал Моуринью
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