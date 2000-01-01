Знаменитые футбольные граффити: Черчесова портили и закрашивали, а Пеп целовал Моуринью

Гвардиола и Моуринью как Брежнев и Хонеккер

«Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви» — совсем недавно Пепа Гвардиолу и Жозе Моуринью изобразили как героев легендарного граффити с берлинской стены. Это случилось на фестивале Primavera Sound в Барселоне.