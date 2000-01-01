Сборная Сенегала — главная команда Африки. Она зажжёт на ЧМ-2022!

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Сборная Сенегала на ЧМ-2022
Сборная Сенегала на ЧМ-2022
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<b>Главный вопрос:</b> кем заменить Садио Мане? 
Главный вопрос: кем заменить Садио Мане? 
В чём будут играть
В чём будут играть
Сборная Сенегала давно работает с Puma, но в этот раз производитель многих разочаровал из-за отсутствия фантазии. Домашняя форма белая, гостевая — зелёная. Единственное новшество – номера, они будут с вкраплением в золотую панель.
Путь на ЧМ: 1-е место в группе и победа в отборе
Путь на ЧМ: 1-е место в группе и победа в отборе
Сенегал дважды наказал Египет. Сначала в феврале, в финале Кубка Африки, а затем и в марте: в двухматчевом противостоянии за выход на ЧМ-2022. Победили по пенальти.
Главный тренер — Алиу Сиссе
Главный тренер — Алиу Сиссе
Работает в сборной в общей сложности 10 лет. В 2012-м он был исполняющим обязанности, потом на три года вошёл в штаб, а с 2015-го является полноценным главным. Интересно, что большого опыта до сборной у него не было. Зато в качестве футболиста играл за Сенегал с 1998 по 2005 год.
Главная звезда — Садио Мане
Главная звезда — Садио Мане
Пожалуй, лучший игрок Африки. Летом нападающий перешёл в «Баварию», но не сбавил обороты. Ожидалось, что в Катаре Мане поведёт Сенегал за собой, но он получил травму. Садио настолько хочет сыграть, что будет форсировать восстановление. Хотя в первых матчах мы его точно не увидим.
Молодая звезда — Папе Сарр, 20 лет
Молодая звезда — Папе Сарр, 20 лет
Молодой полузащитник набрал в сборной уже 10 матчей. Впервые сыграл в марте-2021. Сверкал в аренде в «Метце», а вот вернувшись в «Тоттенхэм», играет только за молодёжку. Есть что доказывать на ЧМ! Сенегалу в центре поля он точно пригодится.
Ориентировочный состав
Ориентировочный состав
Вероятная схема – 4-3-3.
Расписание матчей
Расписание матчей
Точно стоит обратить внимание на игру 21 ноября с Нидерландами. И с Эквадором 28-го может быть жарко.
В Сенегале надеются на чудо от шаманов
В Сенегале надеются на чудо от шаманов
Что? Да! Ради восстановления главной звезды сборной – Садио Мане – в стране готовы на кардинальные меры. Об этом, если что, заявили официально! В Сенегале даже весь турнир перенести хотели, но пока ограничились нестандартной медициной. Подробнее об этой истории и важности Мане для команды можно почитать вот тут.
Сборная Сенегала — главная команда Африки. Она зажжёт на ЧМ-2022!
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