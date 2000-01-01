Сборная Сенегала — главная команда Африки. Она зажжёт на ЧМ-2022!

Главный тренер — Алиу Сиссе

Работает в сборной в общей сложности 10 лет. В 2012-м он был исполняющим обязанности, потом на три года вошёл в штаб, а с 2015-го является полноценным главным. Интересно, что большого опыта до сборной у него не было. Зато в качестве футболиста играл за Сенегал с 1998 по 2005 год.