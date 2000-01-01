Кому чаще всего забивали Роналду, Месси и Неймар?
За свою карьеру Криштиану Роналду забил 854 мяча, Лионель Месси — 833, а Неймар — 342 гола. Какие команды больше других пострадали от голов этих футболистов?
Неймар
На счету бразильца девять голов в ворота «Вильярреала» в девяти встречах. Это лучший показатель футболиста против одного клуба. По восемь мячей Неймар забил «Атлетику» и «Бордо».
Лионель Месси
Лионель Месси забил 38 голов в 43 матчах в ворота «Севильи». На пять мячей меньше залетело в ворота «Атлетико» (33) и на семь — в ворота «Валенсии» (31).
Криштиану Роналду
Любимый соперник Криштиану — «Севилья». Этой команде португалец забил 27 мячей за 18 матчей. Дальше идут «Атлетико» (25) и «Хетафе» (23).
Каким командам чаще всего забивали Роналду, Месси и Неймар?
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