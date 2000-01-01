Лучшие игроки из стран бывшего СССР по «гол+пас»
Игроков с постсоветского пространства в топ-5 лигах заметно прибавилось в этом сезоне. Transfermarkt составил список лучших из них по системе «гол+пас»!
6-е место — Александр Головин
Россиянин проводит свой лучший сезон в «Монако» по системе «гол+пас». Полузащитник забил шесть голов и отдал шесть голевых передач.
5-е место — Генрих Мхитарян
Армянский полузащитник «Интера» набрал 13 (2+11) очков по системе «гол+пас».
4-е место — Жорж Микаутадзе
Зимой Микаутадзе перешёл из «Аякса» в «Метц» на правах аренды. С тех пор дела у грузина пошли заметно лучше: Жорж оформил 14 (11+3) голевых действий за 17 матчей!
3-е место — Алексей Миранчук
Российский полузащитник «Аталанты» набрал 15 (4+11) очков по системе «гол+пас».
2-е место — Хвича Кварацхелия
«Наполи» проводит этот сезон заметно хуже, чем предыдущий, но результативность Хвичи остаётся на высоком уровне. Грузинский полузащитник забил 10 мячей и отдал девять голевых передач.
1-е место — Артём Довбик
Прямо сейчас Довбик — лучший бомбардир Ла Лиги (19). Украинский форвард «Жироны» набрал 19+7 в этом сезоне во всех турнирах!
Шесть футболистов с постсоветского пространства по системе «гол+пас» в топ-5 лигах Европы
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