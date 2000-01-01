Шесть футболистов с постсоветского пространства по системе «гол+пас» в топ-5 лигах Европы

4-е место — Жорж Микаутадзе

Зимой Микаутадзе перешёл из «Аякса» в «Метц» на правах аренды. С тех пор дела у грузина пошли заметно лучше: Жорж оформил 14 (11+3) голевых действий за 17 матчей!