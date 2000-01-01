Эволюция Лео Месси в сборной Аргентины
Сегодня Месси сыграет один из самых важных матчей в карьере. Вспоминаем ключевые игры Лео за сборную на этом пути. ►►
Дебют в сборной: 17 августа 2005 года
18-летний Лео вышел на замену во втором тайме товарищеского матча с Венгрией — и через пару минут заработал удаление за отмашку. Вот так дебют!
Первый гол: 1 марта 2006 года
Аргентина проиграла тот товарищеский матч Хорватии (!)(2:3), но Месси не только забил, но и отдал результативную передачу.
Дебют на ЧМ: 16 июня 2006 года
Лионель успел забить и отдать голевой пас, выйдя на замену во втором тайме матча с Сербией (6:0).
Первая медаль: 15 июля 2007 года
Аргентина вчистую уступила бразильцам в финале Кубка Америки (0:3). Сколько ещё будет этого серебра у Лео…
Первый хет-трик: 29 февраля 2012 года
Месси расправился со сборной Швейцарии в товарищеском матче (3:1).
Хет-трик бразильцам: 9 июня 2012 года
Это тоже лишь товарищеский матч, но три мяча в ворота сборной Бразилии — событие слишком неординарное, чтобы забыть о нём. Аргентинцы победили 4:3.
Финал ЧМ: 13 июля 2014 года
Главный на данный момент матч в своей жизни Лео проиграл. Сборная Аргентины уступила команде Германии — 0:1 (д. в.).
Первый титул: 11 июля 2021 года
Проклятое серебро наконец превратилось в золото. Особенно приятным стало то, что в финале Кубка Америки оказались повержены бразильцы — 1:0.
Финалиссима: 1 июня 2022 года
Аргентина неожиданно легко расправилась с чемпионами Европы в своего рода Межконтинентальном кубке для сборных. На счету Месси две голевые передачи.
От серебра к золоту. Эволюция Лео Месси в сборной Аргентины
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