Первая лига: Блестящий игрок первой части сезона-2022/2023

Зато прошлым летом Шамкина арендовал уже другой клуб — «КАМАЗ». Тут-то дела у нападающего и наладились: 19 игр в Первой лиге (16 — в основе), пять голов. Причём в матчах, в которых забивал Даниил, «КАМАЗ» непременно побеждал.