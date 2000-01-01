Блестящий игрок первой части сезона — Даниил Шамкин
20-летний нападающий «КАМАЗа» стремительно прогрессирует.
Шамкин — воспитанник «Зенита» и принадлежит клубу из Санкт-Петербурга. В прошлом сезоне юный талант уже ездил в аренду в Первую лигу, но в составе «Балтики» особыми успехами не отметился.
Зато прошлым летом Шамкина арендовал уже другой клуб — «КАМАЗ». Тут-то дела у нападающего и наладились: 19 игр в Первой лиге (16 — в основе), пять голов. Причём в матчах, в которых забивал Даниил, «КАМАЗ» непременно побеждал.
Самый яркий момент для Шамкина случился в предпоследнем перед зимней паузой туре. «КАМАЗ» проигрывал «Кубани» до 89-й минуты, а потом забил два в течение одной минуты. Победный гол на счету нашего героя.
«КАМАЗ», хоть и занимает седьмое место, отстаёт от зоны стыков всего на три очка. Если Шамкину удастся помочь команде выйти в РПЛ, это будет серьёзное достижение.
Первая лига: Блестящий игрок первой части сезона-2022/2023
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