Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Блестящий игрок первой части сезона — Даниил Шамкин
Блестящий игрок первой части сезона — Даниил Шамкин
20-летний нападающий «КАМАЗа» стремительно прогрессирует.
AMP-версия
Шамкин — воспитанник «Зенита» и принадлежит клубу из Санкт-Петербурга. В прошлом сезоне юный талант уже ездил в аренду в Первую лигу, но в составе «Балтики» особыми успехами не отметился.
Шамкин — воспитанник «Зенита» и принадлежит клубу из Санкт-Петербурга. В прошлом сезоне юный талант уже ездил в аренду в Первую лигу, но в составе «Балтики» особыми успехами не отметился.
Зато прошлым летом Шамкина арендовал уже другой клуб — «КАМАЗ». Тут-то дела у нападающего и наладились: 19 игр в Первой лиге (16 — в основе), пять голов. Причём в матчах, в которых забивал Даниил, «КАМАЗ» непременно побеждал.
Зато прошлым летом Шамкина арендовал уже другой клуб — «КАМАЗ». Тут-то дела у нападающего и наладились: 19 игр в Первой лиге (16 — в основе), пять голов. Причём в матчах, в которых забивал Даниил, «КАМАЗ» непременно побеждал.
Самый яркий момент для Шамкина случился в предпоследнем перед зимней паузой туре. «КАМАЗ» проигрывал «Кубани» до 89-й минуты, а потом забил два в течение одной минуты. Победный гол на счету нашего героя.
Самый яркий момент для Шамкина случился в предпоследнем перед зимней паузой туре. «КАМАЗ» проигрывал «Кубани» до 89-й минуты, а потом забил два в течение одной минуты. Победный гол на счету нашего героя.
«КАМАЗ», хоть и занимает седьмое место, отстаёт от зоны стыков всего на три очка. Если Шамкину удастся помочь команде выйти в РПЛ, это будет серьёзное достижение.
«КАМАЗ», хоть и занимает седьмое место, отстаёт от зоны стыков всего на три очка. Если Шамкину удастся помочь команде выйти в РПЛ, это будет серьёзное достижение.
Первая лига: Блестящий игрок первой части сезона-2022/2023
Читайте также
Первая лига: Из грязи в князи первой части сезона
Первая лига: Из грязи в князи первой части сезона
Первая лига: Перезапуск первой части сезона
Первая лига: Перезапуск первой части сезона
Первая лига: Красавчик первой части сезона
Первая лига: Красавчик первой части сезона
Кто заменит Бускетса в «Барселоне»
Кто заменит Бускетса в «Барселоне»
Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»
Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»
Как Юрген Клопп не узнал экс-игрока «Ман Сити»
Как Юрген Клопп не узнал экс-игрока «Ман Сити»
Топ-5 португальцев, игравших за «Челси»
Топ-5 португальцев, игравших за «Челси»
Топ-5 клубов с наибольшим числом побед в 2022 году
Топ-5 клубов с наибольшим числом побед в 2022 году
Какие рекорды Роналду может побить Месси
Какие рекорды Роналду может побить Месси
Бельерин зарабатывает менее € 10 тыс. в неделю
Бельерин зарабатывает менее € 10 тыс. в неделю
Мартин Эдегор разрывает АПЛ
Мартин Эдегор разрывает АПЛ
Чем занимаются дети великого Пеле?
Чем занимаются дети великого Пеле?
Эрлинг Холанд побил рекорд АПЛ
Эрлинг Холанд побил рекорд АПЛ
Эдерсон побил рекорд АПЛ
Эдерсон побил рекорд АПЛ
Лучшие бомбардиры в истории международных матчей
Лучшие бомбардиры в истории международных матчей
Мбаппе и Холанд — новые Месси и Роналду?
Мбаппе и Холанд — новые Месси и Роналду?
© championat.com 2000–2023