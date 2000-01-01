10 звёзд футбола, которые играли в «Челси», а вы забыли

В «Челси» играло много звёзд футбола. Но о многих вы могли забыть
Рикарду Куарежма (Португалия)
Техничный вингер, сделавший себе имя в «Порту», провёл в «Челси» вторую половину сезона-2008/2009 — в аренде из «Интера». Он ничем не запомнился в АПЛ: четыре матча — 0 голов.
Радамель Фалькао (Колумбия)
В Россию он так и не поехал, а вот в Лондон — да. «Челси» арендовал у «Монако» колумбийского бомбардира на сезон-2015/2016, но тот в 10 матчах АПЛ отличился лишь однажды.
Андре Шюррле (Германия)
Экс-спартаковец выиграл ЧМ-2014 года в статусе игрока «Челси». За полтора сезона в составе «синих» форвард забил 11 голов в 44 матчах АПЛ. В июле 2020 года Шюррле завершил карьеру. В 29 лет.
Иржи Ярошик (Чехия)
Зимой 2005-го «Челси» купил чеха у ЦСКА за € 8 млн (данные Transfermarkt). Опорник провёл в клубе полтора сезона, сыграв лишь 14 матчей в АПЛ и ни разу не забив.
Алешандре Пато (Бразилия)
Серьёзная карьера этого форварда, которому прочили большое будущее, фактически закончилась в «Милане» в 2013-м. В «Челси» Пато, арендованный у «Коринтианса», провёл вторую половину сезона-2015/2016, забив один раз в двух матчах АПЛ.
Миши Батшуайи (Бельгия)
Бельгийский форвард был игроком «Челси» с 2016 по 2022 год, но больше мотался по арендам, чем играл за лондонцев. За всё это время у него всего 48 матчей и восемь голов за «синих» в АПЛ.
Гонсало Игуаин (Аргентина)
Зимой 2019-го «Челси» арендовал супербомбардира у «Юве». Он уже был не тот, что раньше: 14 матчей и пять мячей за полсезона в АПЛ.
Манише (Португалия)
А этого хавбека «Челси» арендовал у московского «Динамо» зимой 2006-го. В АПЛ он сыграл лишь восемь матчей, после чего ушёл в «Атлетико».
Деку (Португалия)
Летом 2008-го «Челси» купил полузащитника у «Барсы» за € 10 млн. За два сезона у Деку 43 матча и пять голов в АПЛ.
Йосси Бенаюн (Израиль)
Этот хавбек перешёл в «Челси» из «Ливерпуля» летом 2010-го. За три с половиной сезона его дважды отдавали в аренду, и за «синих» в АПЛ у него всего 14 матчей и один гол.
10 звёзд футбола, которые играли в «Челси», а вы забыли
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