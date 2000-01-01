10 звёзд футбола, которые играли в «Челси», а вы забыли

Миши Батшуайи (Бельгия)

Бельгийский форвард был игроком «Челси» с 2016 по 2022 год, но больше мотался по арендам, чем играл за лондонцев. За всё это время у него всего 48 матчей и восемь голов за «синих» в АПЛ.