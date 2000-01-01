Мем месяца в Первой лиге за март

Мем марта — Вадим Евсеев
Главный тренер «Шинника» в очередной раз развлёк болельщиков.
Евсеев — настоящий король этой рубрики. Он уже выигрывал в номинации «мем месяца» в августе и сентябре.
После победы «Шинника» над «Уфой» Евсеев повторил свой любимый трюк: ворвался в раздевалку, запрыгнул на стол и начал кричать и размахивать руками. Это уже настоящая фишка тренера.
На пресс-конференции журналистка сделала отсылку к знаменитому высказыванию Евсеева и спросила его: «В чём заключается футбол?» Тренер указал головой на табло. Новый вопрос: «То есть в забитии голов?» Евсеев ответил: «Конечно». А раньше считал иначе!
А уже после пресс-конференции автобус «Шинника» застрял на узкой улице из-за плотно припаркованных автомобилей. Евсеева и его коллег это не смутило — они вышли и вручную подвинули помеху.
Итого у Евсеева три ярких эпизода за один день! После такого не взять номинацию за месяц было просто невозможно.
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