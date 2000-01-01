Фанаты Тейлор Свифт обиделись на игрока «Барселоны». И обрушили его рейтинг на Golden Boy!

Безоговорочный лидер

Сейчас в голосовании за награду лидирует Джуд Беллингем, у него 88,8% голосов. А сутки назад было около 30%! Показатели стремительно выросли. За два часа после публикации призыва фанатов Тейлор они увеличились почти на 60%!