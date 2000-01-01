Фанаты Тейлор Свифт лишили игрока «Барсы» награды!
У Алекса Бальде проблемы. В мае футболист сказал, что не любит музыку Тейлор Свифт, а теперь фанаты певицы развернули целую кампанию против игрока и пытаются лишить его топовой награды. Как?
Неудачная фраза
На днях фан-аккаунт «Барселоны» опубликовал цитату Бальде, где он говорит, что не любит музыку Свифт. Фраза была сказана ещё в мае, но почему-то её опубликовали повторно сейчас.
Месть фанатов
Пост увидели фанаты Тейлор и обозлились на футболиста. Поклонники решили отмстить, лишив Бальде награды лучшему молодому игроку — Golden Вoy. Голосование проводит итальянская газета Tuttosport.
Обманный манёвр
Один из фанатов певицы написал: «Эй, свифтисы! Не позволим этому парню Бальде выиграть Golden Boy! Голосуйте за Джуда Беллингема!»
Безоговорочный лидер
Сейчас в голосовании за награду лидирует Джуд Беллингем, у него 88,8% голосов. А сутки назад было около 30%! Показатели стремительно выросли. За два часа после публикации призыва фанатов Тейлор они увеличились почти на 60%!
Неприятная ситуация
У Бальде показатели упали с 11% до 8,6%. У других игроков нет даже 1%. Кажется, Алексу в дальнейшем стоит думать, прежде чем говорить.
Фанаты Тейлор Свифт обиделись на игрока «Барселоны». И обрушили его рейтинг на Golden Boy!
Читайте также
Фанаты сожгли стадион соперника в Италии
Удивительный рекорд «Краснодара»
Крутая реакция детей Снейдера и Кьеллини на Месси!
Вирусное фото взгляда Акинфеева на Фернандеса
Топ-10 игроков в истории АПЛ по числу хет-триков!
Как топовые спортсмены уходили в фотографы?
Новый рекорд по тратам за одно трансферное окно!
Торты в виде топовых футболистов: Роналду и Мбаппе
ПСВ попал в Книгу рекордов Гиннесса!
«Реала» нет в тройке! Фавориты ЛЧ от аналитиков
Как выглядели «группы смерти» в ЛЧ раньше?
Телохранитель Месси помогает ему играть!
Роналду — лучший в Саудовской Аравии!
Уникальный дом для Месси
Двойники топ-футболистов снялись в крутом видео!
Кузяев — лидер «Гавра» после трёх туров Лиги 1!