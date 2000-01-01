Мбаппе мило утешил плачущего фаната. Видео
Юному фанату посчастливилось встретиться со своим кумиром — Килианом Мбаппе. Сдержать слёз парень не смог, а футболист мило утешил его. Очень трогательное видео!
Килиан Мбаппе мило утешил плачущего фаната. Парень не сдержал эмоций при виде форварда
Читайте также
Какая сборная забила больше всего голов за 10 лет?
Аналитики предсказали, что выиграет Лигу 1
Кто номинирован на премию ФИФА The Best — 2023?
Топ-10 клубов с самыми дорогими составами в мире
Аналитики спрогнозировали, кто выиграет Ла Лигу
Топ-5 тренеров по затратам на трансферы
Эмблемы ЦСКА и «Зенита» — в топ-100 лучших в мире
Ла Лига стала спонсором необычного клуба. Зачем?
Рекорды 16-летнего футболиста за сборную Испании
Топ-6 лучших бомбардиров отбора на Евро-2024
Топ-6 самых дорогих претендентов на «Золотой мяч»
Крутейший финт Захаряна на тренировке! Видео
«Брайтон» просит помощи у фанатов Тейлор Свифт
Кто лучший бомбардир нынешней сборной России?
Роналдиньо круто на ложном замахе убрал фаната!
Неймар побил великий рекорд Пеле