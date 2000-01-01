Фримпонг подарил игрокам «Байера» именные перстни
Жереми Фримпонг сделал особый подарок всем игрокам «Байера». Защитник вручил футболистам именные чемпионские перстни в стиле НБА. Вышло дико красиво!
Крутой подарок
Все перстни изготовил премиальный ювелирный бренд Pascal. На каждое кольцо нанесена эмблема «Байера», а также игровые номера и фамилии футболистов.
Памятный сувенир
Подарок Фримпонга очень понравился футболистам «Байера». Парни даже надели украшения на командную вечеринку.
Фримпонг подарил игрокам «Байера» именные чемпионские перстни. Фото
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