Тюрам дал сыну подзатыльник из-за кричалки. Видео
Во время празднования чемпионства «Интера» Маркус Тюрам, сын легендарного Лилиана, зарядил традиционную перекличку с фанатами против «Ювентуса». Тюрам-старший, игравший за «бьянконери», действий сына не оценил и отвесил сыну подзатыльник. Вышло забавно!
Лилиан Тюрам отвесил сыну подзатыльник за заряд против «Ювентуса». Забавное видео
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