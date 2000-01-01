Лилиан Тюрам отвесил сыну подзатыльник за заряд против «Ювентуса». Забавное видео

Тюрам дал сыну подзатыльник из-за кричалки. Видео

Во время празднования чемпионства «Интера» Маркус Тюрам, сын легендарного Лилиана, зарядил традиционную перекличку с фанатами против «Ювентуса». Тюрам-старший, игравший за «бьянконери», действий сына не оценил и отвесил сыну подзатыльник. Вышло забавно!