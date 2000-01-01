За автобусом Роналду бежали сотни фанатов в Иране
Криштиану Роналду с «Аль-Насром» прилетели в Иран на матч Лиги чемпионов с местным «Персеполисом». Жители Тегерана устроили настоящее безумие при встрече футболиста!
Фанатская любовь
Десятки, если не сотни людей бежали за клубным автобусом «Аль-Насра», многие были с плакатами Роналду. Некоторые фанаты после даже попытались штурмовать отель, где расположился Криштиану со своими партнёрами по команде.
Старт турнира
Матч между «Аль-Насром» и «Персеполисом» в 1-м туре Лиги чемпионов пройдёт 19 сентября в 21.00 по Москве. Игра состоится без зрителей, так как трибуны стадиона в Тегеране закрыты на реконструкцию.
Вот это безумие в Тегеране! Сотни иранских фанатов бежали за автобусом с Роналду
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