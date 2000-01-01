«Шеффилд Юнайтед» установил антирекорд чемпионатов Англии
Команда официально стала худшей в АПЛ и вылетела в Чемпионшип. При этом клуб установил антирекорд чемпионатов Англии, пропустив 104 гола в 38 матчах!
100-летняя история
Предыдущий антирекорд принадлежал «Лестеру», который в сезоне-1908/1909 пропустил 102 мяча в 38 матчах.
«Шеффилд Юнайтед» установил антирекорд по пропущенным голам в чемпионатах Англии
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