«Шеффилд Юнайтед» установил антирекорд по пропущенным голам в чемпионатах Англии

«Шеффилд Юнайтед» установил антирекорд чемпионатов Англии

Команда официально стала худшей в АПЛ и вылетела в Чемпионшип. При этом клуб установил антирекорд чемпионатов Англии, пропустив 104 гола в 38 матчах!