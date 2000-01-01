Картины Месси и Роналду на футбольной форме. Видео
Художник из Франции, работающий под ником Mats.drawing, создаёт невероятные картины на футбольной форме. Его портреты топ-футболистов на футболках их клубов в комментариях называют настоящими шедеврами!
У художника множество работ, но одной из самых красивых вышла футболка с Джудом Беллингемом. Прекрасными получились и джерси Месси и Роналду. Смотрите сами, насколько это невероятно!
Художник создаёт невероятные картины на футбольной форме. Он уже написал Месси и Роналду!
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