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Странное развлечение для болельщиков в Мексике
Странное развлечение для болельщиков в Мексике
В Мексике, в перерыве одного из матчей местных команд, для болельщиков устроили крутое развлечение. Прямо на поле им предложили пройти необычную полосу препятствий и забить гол. Пожалуй, это лучший матчдей в истории!
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В Мексике для болельщиков сделали странную полосу препятствий в перерыве. Вышло круто!
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