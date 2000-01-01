В Мексике для болельщиков сделали странную полосу препятствий в перерыве. Вышло круто!

Странное развлечение для болельщиков в Мексике

В Мексике, в перерыве одного из матчей местных команд, для болельщиков устроили крутое развлечение. Прямо на поле им предложили пройти необычную полосу препятствий и забить гол. Пожалуй, это лучший матчдей в истории!