«Тоттенхэм» лидирует в АПЛ с историческим отрывом. Последний раз такое было 63 года назад!

Новый рекорд

Сейчас «Тоттенхэм» идёт первым с 26 очками, имея в активе восемь побед и две ничьих. Второе место занимает «Манчестер Сити». «Горожане», сыгравшие девять матчей, уступают лидеру пять очков. Правда, имеют матч в запасе (как и «Арсенал», имеющий равное количество очков с «Сити»). Это самый большой отрыв «шпор» с сезона-1960/1961!