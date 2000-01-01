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«Тоттенхэм» лидирует в АПЛ с историческим отрывом
«Тоттенхэм» лидирует в АПЛ с историческим отрывом
«Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» (2:1) в 10-м туре АПЛ и теперь с большим отрывом лидирует в чемпионате. Такое у «шпор» случилось впервые за 63 года!
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Новый рекорд
Новый рекорд
Сейчас «Тоттенхэм» идёт первым с 26 очками, имея в активе восемь побед и две ничьих. Второе место занимает «Манчестер Сити». «Горожане», сыгравшие девять матчей, уступают лидеру пять очков. Правда, имеют матч в запасе (как и «Арсенал», имеющий равное количество очков с «Сити»). Это самый большой отрыв «шпор» с сезона-1960/1961!
Чемпионский сезон
Чемпионский сезон
В сезоне-1960/1961 после 10 туров «Тоттенхэм» лидировал с отрывом в восемь очков. По итогам того турнира «шпоры» взяли своё второе и последнее на данный момент чемпионство.
«Тоттенхэм» лидирует в АПЛ с историческим отрывом. Последний раз такое было 63 года назад!
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