Деревенская команда прославилась на весь мир
Чешский деревенский клуб умудрился прославиться на весь мир. Случилось это благодаря необычной выходке в матче, где команда проигрывала 0:5 к перерыву. Что же такого сделал «Сокол» из Упоглавы?
Немного веселья
В последнее время дела у «Сокола» шли не очень. В 9-м туре местной лиги команда проиграла 0:10, а в 10-м — к перерыву получила 0:5. Чтобы поднять себе настроение, игроки «Сокола» договорились снять футболки, если вдруг забьют.
Удивление арбитра
На 82-й минуте Мартин Ближил забил гол, а после все основные и запасные игроки «Сокола» сняли футболки. Судья не знал, на кого записывать жёлтые карточки, но помог капитан Любош Андрш. Он признался, что майки сняли все футболисты команды.
Необычная выходка
В итоге предупреждения на одной минуте получили сразу 16 игроков команды! На 86-й минуте «Сокол» умудрился забить ещё один гол, но флешмоб команда повторять не стала. Матч закончился со счётом 2:5.
Чувство юмора
«Когда не клеится с результатом, чувство юмора явно не пропадает», — написали в соцсетях клуба после матча.
Чешский деревенский клуб прославился на весь мир! Всё из-за необычного празднования гола
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