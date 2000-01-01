Чешский деревенский клуб прославился на весь мир! Всё из-за необычного празднования гола

Немного веселья

В последнее время дела у «Сокола» шли не очень. В 9-м туре местной лиги команда проиграла 0:10, а в 10-м — к перерыву получила 0:5. Чтобы поднять себе настроение, игроки «Сокола» договорились снять футболки, если вдруг забьют.