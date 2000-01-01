Роналду красиво ответил хейтерам. Видео
«Аль-Наср» проиграл в дерби «Аль-Хилялю» (0:3). После поражения хейтеры Криштиану начали орать с трибун «Месси! Месси!». Португалец не растерялся и красиво ответил ненавистникам!
Роналду красиво ответил хейтерам, скандировавшим фамилию Месси. Видео
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