Ужасная статистика «МЮ» в гостевых матчах с топами АПЛ

«МЮ» ужасен в гостевых матчах с топами АПЛ

У «Манчестер Юнайтед» дела не слишком хороши. «Дьяволы» в матчах с топ-9 командами АПЛ в гостях набрали лишь одно очко за два сезона! Ужасающая статистика.