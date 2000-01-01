«МЮ» ужасен в гостевых матчах с топами АПЛ
У «Манчестер Юнайтед» дела не слишком хороши. «Дьяволы» в матчах с топ-9 командами АПЛ в гостях набрали лишь одно очко за два сезона! Ужасающая статистика.
Гостевые неудачи
В прошлом сезоне «МЮ» сыграл матчи с «Брентфордом» (0:4), «Манчестер Сити» (3:6), «Астон Виллой» (1:3), «Арсеналом» (2:3), «Ливерпулем» (0:7), «Ньюкаслом» (0:2), «Тоттенхэмом» (2:2) и «Брайтоном» (0:1). Лишь игра со «шпорами» завершилась ничьей.
Постоянные поражения
В нынешнем сезоне печальная тенденция продолжилась. «Дьяволы» проиграли «Тоттенхэму» (0:2), «Арсеналу» (1:3) и «Ньюкаслу» (0:1).
Турнирная таблица
В АПЛ команда Эрика тен Хага сейчас идёт на седьмом месте. После 14 туров на счету манкунианцев 24 очка.
Ужасная статистика «МЮ» в гостевых матчах с топами АПЛ
Читайте также
В какой лиге больше обладателей Golden Boy?
Самые молодые игроки с 25 голами в РПЛ
Французский клуб устроил мишкопад с трибун. Видео
Месси показал, как качается в зале. Настоящая мощь
Самая дикая победная серия в европейском сезоне
Сон повторил необычное достижение Руни и Бэйла
«Зенит» близок к антирекорду при Семаке
Роналду красиво ответил хейтерам. Видео
За вратаря Германии U17 топят на уроках в школе
Футболисты «Реала» сделали фото в очках Камавинга
Кому в ЛЧ надо меньше всего времени на гол или пас
Клуб АПЛ разрывает еврокубки наравне с «Реалом»
Самые быстрые хет-трики в истории Лиги чемпионов
Игрок «Галатасарая» повторил рекорд Роналду в ЛЧ
«МЮ» обновил антирекорд по пропущенным голам в ЛЧ
Беллингем — в элитном клубе молодых игроков в ЛЧ