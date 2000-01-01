Шансы «Зенита» на титул РПЛ снизились
До зимней паузы остался всего один тур, но аналитики из Opta обновили прогноз на титул уже сейчас. Как изменились расклады в борьбе за золото с начала ноября?
«Спартак»
Три тура назад шансы красно-белых на титул РПЛ были 0,3%, сейчас они чуть выше — 0,4%. Вероятно, москвичи финишируют на 6-7-м месте (20,1-20,3%).
«Крылья Советов»
После 14-го тура вероятность чемпионства самарцев оценивалась в 0,2%, сейчас она выросла до 0,5%. Наибольшие шансы у «Крыльев Советов» завершить сезон на 6-7-м месте (19,8-20%).
«Локомотив»
В начале ноября шансы красно-зелёных на победу в РПЛ оценивались в 0,7%, теперь они заметно выше — 2%. Скорее всего, железнодорожники станут пятыми (20,4%) по итогам сезона.
ЦСКА
А вот вероятность чемпионства армейцев снизилась: 2,7% вместо 3%. По мнению Opta, москвичи займут четвёртое место в РПЛ (22%).
«Динамо»
Бело-голубые вновь увеличили свои шансы на победу в РПЛ: с 0,7% до 5,1%. Наиболее вероятно, что москвичи станут бронзовыми призёрами (24,5%).
«Краснодар»
«Быки» продолжили стремительно терять шансы на золото. Теперь вероятность победы краснодарцев — 35,6%. Скорее всего, южный клуб станет вице-чемпионом (36,6%).
«Зенит»
Вероятность победы петербуржцев немного снизилась (с 57,9% до 53,7%), но они всё равно главные фавориты. Шансы, что сине-бело-голубые станут вторыми, сильно ниже — 29,4%.
Прогноз на чемпиона РПЛ обновили. Шансы «Зенита» снизились!
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