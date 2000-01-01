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Шансы «Зенита» на титул РПЛ снизились
Шансы «Зенита» на титул РПЛ снизились
До зимней паузы остался всего один тур, но аналитики из Opta обновили прогноз на титул уже сейчас. Как изменились расклады в борьбе за золото с начала ноября?
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«Спартак»
«Спартак»
Три тура назад шансы красно-белых на титул РПЛ были 0,3%, сейчас они чуть выше — 0,4%. Вероятно, москвичи финишируют на 6-7-м месте (20,1-20,3%).
«Крылья Советов»
«Крылья Советов»
После 14-го тура вероятность чемпионства самарцев оценивалась в 0,2%, сейчас она выросла до 0,5%. Наибольшие шансы у «Крыльев Советов» завершить сезон на 6-7-м месте (19,8-20%).
«Локомотив»
«Локомотив»
В начале ноября шансы красно-зелёных на победу в РПЛ оценивались в 0,7%, теперь они заметно выше — 2%. Скорее всего, железнодорожники станут пятыми (20,4%) по итогам сезона.
ЦСКА
ЦСКА
А вот вероятность чемпионства армейцев снизилась: 2,7% вместо 3%. По мнению Opta, москвичи займут четвёртое место в РПЛ (22%).
«Динамо»
«Динамо»
Бело-голубые вновь увеличили свои шансы на победу в РПЛ: с 0,7% до 5,1%. Наиболее вероятно, что москвичи станут бронзовыми призёрами (24,5%).
«Краснодар»
«Краснодар»
«Быки» продолжили стремительно терять шансы на золото. Теперь вероятность победы краснодарцев — 35,6%. Скорее всего, южный клуб станет вице-чемпионом (36,6%).
«Зенит»
«Зенит»
Вероятность победы петербуржцев немного снизилась (с 57,9% до 53,7%), но они всё равно главные фавориты. Шансы, что сине-бело-голубые станут вторыми, сильно ниже — 29,4%.
Прогноз на чемпиона РПЛ обновили. Шансы «Зенита» снизились!
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