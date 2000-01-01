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Нереальные инсталляции Месси и Роналду из коробок
Нереальные инсталляции Месси и Роналду из коробок
23-летний парень из Японии создаёт настоящие произведения искусства из обычных коробок. Вы только посмотрите, какие инсталляции он сделал в честь Лионеля Месси и Криштиану Роналду!
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Японец создал крутые инсталляции Месси и Роналду из коробок! Нереальное видео
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