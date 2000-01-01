Роналду поиграл в футбол со своими детьми. Видео
Криштиану и в отпуске не забывает про футбол. Отец почеканил мяч дома вместе со своими сыновьями. Парни получили настоящий мастер-класс!
Роналду поиграл в футбол со своими детьми. Парни получили крутейший мастер-класс!
Читайте также
Топ-5 самых упоминаемых россиян в СМИ
Вратарь из Англии после матча пошёл в паб. Фото
Топ-3 самых молодых команд РПЛ в текущем сезоне
Томас Мюллер ходит с разбитым в хлам телефоном
Топ-5 клубов с наибольшим временем владения в ЛЧ
Сын Кержакова получил автограф Мбаппе! Видео
Обновлённый прогноз на ЛЧ. Шансы «Сити» упали!
Топ-6 наиболее подорожавших игроков РПЛ
5 самых популярных спортсменов по запросам Google
«МЮ» установил три антирекорда Англии в ЛЧ
5 самых результативных футболистов сезона
«Копенгаген» подарил болельщикам пиво!
Обновлённый прогноз на победителя РПЛ
Фанат необычно познакомился с Месси. Смешное видео
5 самых популярных клубов 2023 года от Google
У Роналду и Холанда 50 голов за год! А кто рядом?