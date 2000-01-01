Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
В музее Надаля странно разместили футболку Месси
В музее Надаля странно разместили футболку Месси
Лионель Месси в честь года с победы Аргентины на чемпионате мира подарил Рафаэлю Надалю свою футболку. Вот только сотрудники музея известного теннисиста выбрали слишком необычное место для размещения подарка!
AMP-версия
Сотрудники поместили футболку Месси на один стенд с бутсами Криштиану Роналду. Вышло максимально неловко!
Сотрудники поместили футболку Месси на один стенд с бутсами Криштиану Роналду. Вышло максимально неловко!
В музее Надаля выставили футболку Месси с ЧМ. Её положили рядом с бутсами Роналду!
Читайте также
«Барса» выиграла шестой титул за год 14 лет назад
«Барса» выиграла шестой титул за год 14 лет назад
«Астон Вилла» установила рекорд по победам за год
«Астон Вилла» установила рекорд по победам за год
Кейн разбил очередной рекорд в Германии
Кейн разбил очередной рекорд в Германии
«Арсенал» повторил крутой рекорд
«Арсенал» повторил крутой рекорд
Роналду поиграл в футбол со своими детьми. Видео
Роналду поиграл в футбол со своими детьми. Видео
Топ-5 самых упоминаемых россиян в СМИ
Топ-5 самых упоминаемых россиян в СМИ
Вратарь из Англии после матча пошёл в паб. Фото
Вратарь из Англии после матча пошёл в паб. Фото
Топ-3 самых молодых команд РПЛ в текущем сезоне
Топ-3 самых молодых команд РПЛ в текущем сезоне
Томас Мюллер ходит с разбитым в хлам телефоном
Томас Мюллер ходит с разбитым в хлам телефоном
Топ-5 клубов с наибольшим временем владения в ЛЧ
Топ-5 клубов с наибольшим временем владения в ЛЧ
Сын Кержакова получил автограф Мбаппе! Видео
Сын Кержакова получил автограф Мбаппе! Видео
Обновлённый прогноз на ЛЧ. Шансы «Сити» упали!
Обновлённый прогноз на ЛЧ. Шансы «Сити» упали!
Топ-6 наиболее подорожавших игроков РПЛ
Топ-6 наиболее подорожавших игроков РПЛ
5 самых популярных спортсменов по запросам Google
5 самых популярных спортсменов по запросам Google
«МЮ» установил три антирекорда Англии в ЛЧ
«МЮ» установил три антирекорда Англии в ЛЧ
5 самых результативных футболистов сезона
5 самых результативных футболистов сезона

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android