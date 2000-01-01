В музее Надаля странно разместили футболку Месси
Лионель Месси в честь года с победы Аргентины на чемпионате мира подарил Рафаэлю Надалю свою футболку. Вот только сотрудники музея известного теннисиста выбрали слишком необычное место для размещения подарка!
Сотрудники поместили футболку Месси на один стенд с бутсами Криштиану Роналду. Вышло максимально неловко!
В музее Надаля выставили футболку Месси с ЧМ. Её положили рядом с бутсами Роналду!
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