Сын Роналду забил красивый гол. Видео
Старший сын Криштиану Роналду забивает не менее крутые голы, чем отец. Вы посмотрите на крутую работу Криштиану Роналду-младшего на тренировке.
Сын Роналду забивает не менее красиво, чем отец! Видео его удара в девятку
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