Россиянин оформил покер за «МЮ»
Амир Ибрагимов помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Ньюкасл» (4:1), оформив покер. Правда, речь идёт о командах U16. Но это и неважно, ведь наш парень — настоящая звезда «дьяволов»!
Ибрагимов родом из Дагестана, но с 11 лет живёт в Англии. Амир сперва учился в академии «Шеффилд Юнайтед», а потом перешёл в «МЮ» и летом-2022 подписал контракт с «Юнайтед». Только посмотрите, какие голы забивает парень на тренировках!
Россиянин оформил покер за «Манчестер Юнайтед». Крутые голы юного футболиста!
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