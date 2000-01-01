Россиянин оформил покер за «Манчестер Юнайтед». Крутые голы юного футболиста!

Ибрагимов родом из Дагестана, но с 11 лет живёт в Англии. Амир сперва учился в академии «Шеффилд Юнайтед», а потом перешёл в «МЮ» и летом-2022 подписал контракт с «Юнайтед». Только посмотрите, какие голы забивает парень на тренировках!