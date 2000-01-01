Соперники Месси встали в очередь ради фото с Лео
«Интер Майами» сыграл вничью с «Ньюэллс Олд Бойз» (1:1). После матча игроки аргентинского клуба встали в очередь, чтобы сфотографироваться с Лионелем Месси. Вот это признание!
Футболисты аргентинского клуба выстроились в очередь ради фото с Месси. Видео
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