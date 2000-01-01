Футболисты аргентинского клуба выстроились в очередь ради фото с Месси. Видео

Соперники Месси встали в очередь ради фото с Лео

«Интер Майами» сыграл вничью с «Ньюэллс Олд Бойз» (1:1). После матча игроки аргентинского клуба встали в очередь, чтобы сфотографироваться с Лионелем Месси. Вот это признание!