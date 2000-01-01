Крутой трюк с мячом в аквапарке. Видео
Делать трюки с мячом, катаясь на горках в аквапарке? Легко! По крайней мере, для артиста водных шоу Богдана Гладкого. Вы только посмотрите, какую красоту сделал парень!
Парень сделал крутой трюк с мячом, катаясь в аквапарке. Красивое видео!
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