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«Реал» сыграет в финале ЛЧ? Об этом говорят цифры
«Реал» сыграет в финале ЛЧ? Об этом говорят цифры
30 апреля «Реал» сыграл с «Баварией» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (2:2). Похоже, мадридцы пройдут в финал турнира, потому что в 23 из 24 раз «сливочным» после ничьей в гостях удавалось это сделать!
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Необычное достижение «Спартака»
Необычное достижение «Спартака»
Единственный клуб, которому удалось пройти «Реал» в подобных обстоятельствах, был «Спартак». В марте 1991 года в Москве первый матч между командами закончился со счётом 0:0. А в ответной игре подопечные Олега Романцева победили на «Сантьяго Бернабеу» (3:1).
Похоже, «Реал» выйдет в финал ЛЧ. Об этом говорит особая статистика
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