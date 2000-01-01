Похоже, «Реал» выйдет в финал ЛЧ. Об этом говорит особая статистика

«Реал» сыграет в финале ЛЧ? Об этом говорят цифры

30 апреля «Реал» сыграл с «Баварией» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (2:2). Похоже, мадридцы пройдут в финал турнира, потому что в 23 из 24 раз «сливочным» после ничьей в гостях удавалось это сделать!