Каррагер сходил на фанатскую трибуну «Боруссии» и позаряжал с болельщиками. Видео

Каррагер заряжает на «фанатке» «Боруссии». Видео

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер исполнил свою давнюю мечту. Экс-защитник сходил на фанатскую трибуну «Боруссии» во время полуфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0). Вы посмотрите, как заряжает Каррагер вместе с дортмундскими болельщиками!