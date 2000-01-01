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Каррагер заряжает на «фанатке» «Боруссии». Видео
Каррагер заряжает на «фанатке» «Боруссии». Видео
Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер исполнил свою давнюю мечту. Экс-защитник сходил на фанатскую трибуну «Боруссии» во время полуфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0). Вы посмотрите, как заряжает Каррагер вместе с дортмундскими болельщиками!
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Каррагер сходил на фанатскую трибуну «Боруссии» и позаряжал с болельщиками. Видео
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