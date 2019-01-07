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Самые популярные фитоняшки Инстаграма. Мотивация. Идеальная фигура

Валерия Баринова
Фото: instagram.com/gimranova_regina
Снова в форму: 10 инста-красоток, которые заставят тебя пойти в зал
Обладательницы идеальных форм заряжают мотивацией.
Lifestyle / Фитнес

Всё ещё не можете оторваться от праздничного стола? А зря. Красотки из нашей подборки уже давно в фитнес-залах. Они готовы не только тренироваться сами, но и примкнуть к рядам мотиваторов в борьбе за ваши идеальные формы. Их инстаграм-странички – основные помощники в нелёгком деле отказов от оливье и селёдки под шубой. Смотрите и присоединяйтесь.

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