Снова в форму: 10 инста-красоток, которые заставят тебя пойти в зал

Всё ещё не можете оторваться от праздничного стола? А зря. Красотки из нашей подборки уже давно в фитнес-залах. Они готовы не только тренироваться сами, но и примкнуть к рядам мотиваторов в борьбе за ваши идеальные формы. Их инстаграм-странички – основные помощники в нелёгком деле отказов от оливье и селёдки под шубой. Смотрите и присоединяйтесь.