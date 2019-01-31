Личный опыт: как занятия по растяжке помогли мне прийти в форму

Давно грезите о хорошей растяжке, но считаете эти тренировки неэффективными для похудения? У меня для вас хорошая новость. Стретчинг – отличный вариант не только для того, чтобы похвастать шпагатом, но и для поддержания себя в форме. Проверено на себе.



Говорят, что молодость тела можно оценить по его гибкости. Если, наклонившись, легко дотягиваетесь до пола, не сгибая при этом колени, – отлично. Если нет – не поленитесь позаботиться о своих мышцах, чтобы приобрести лёгкость и чувствовать себя намного бодрее.

К сожалению, чтобы обрести эластичность, потягиваний по утрам будет недостаточно. А все мои попытки домашних издевательств над своим телом были безрезультатны. Мышцы болели, но не тянулись. Всё это привело меня к выводу, что для правильной и качественной растяжки понадобится помощь профессионального тренера.

Идеальным решением для меня стали занятия в небольших группах, благо теперь найти подходящую студию не проблема. Удивительно, как со временем растяжка из исключительно служебной дисциплины и дополнения к групповым фитнес-урокам превратилась в полноценную часовую тренировку. Более того, сегодня настоящий бум на студии стретчинга: в России они открываются уже чуть ли не в посёлках, так что выбора было предостаточно. Я остановилась на SM Stretching – детище чемпионки России и мира по художественной гимнастике Самиры Мустафаевой.

Незаметное похудение

Естественно, основной моей целью был идеальный шпагат, как на фотографиях фитоняшек из «Инстаграма». Но уже после первого занятия стало понятно, что с такими интенсивными разминками перед тренировками минус в как минимум пару килограмм обеспечен. Каково же было моё удивление, когда в раздевалке я услышала шокирующие цифры – за месяц тренировок девчонки теряли и по 5, и по 10 килограммов. Как это возможно?



Как оказалось, регулярные занятия стретчингом помогают активизировать работу обмена веществ. Это чрезвычайно важно, поскольку чем лучше метаболизм, тем быстрее идёт процесс похудения.

Неподготовленному человеку высокоинтенсивные тренировки могут не только оказаться не по силам, но и навредить. От высокого напряжения мышцы начнут болеть, а голова – кружиться, не позволяя полноценно выкладываться на занятиях. А ведь именно физическая активность — основной ключ к стройной фигуре. У растяжки в этом есть огромное преимущество. Интенсивная нагрузка используется только на первых 10-15 минутах тренировки для разогрева, а значит, даже с непривычки перенапрячься не получится. Кроме того, следом обязательно идёт этап расслабления, а все дальнейшие упражнения выполняются в максимально низком темпе.

Совет тренера: начинайте заниматься своим телом именно с растяжки, а со временем можно добавлять её и к другим тренировкам. Так вы избежите травм, перенапряжения и забивания мышц. В SM Stretching можно дополнительно выбрать ещё два направления – Barre и TRX.

Чем ещё полезна растяжка?

В рабочие будни мы нередко надолго застываем в одних и тех же позах – сидим перед компьютером, кривим осанку и не задумываемся о последствиях. По вечерам, как правило, возвращаемся домой с болями в голове, шее и спине.

Стретчинг поможет избежать неприятных ощущений. Уже через пару тренировок ваши мышцы расслабятся, а затем станут более крепкими, чувство зажатости будет возникать намного реже.



Растяжка приводит к оптимальному кровоснабжению всех органов в теле, а это помогает нам избавляться от накопившегося стресса. Во время занятий я замечаю, что мыслей в голове как будто совсем нет. Ежедневник в голове, бешено планирующий встречи, звонки и поездки, отключается и превращается в граммофон, проигрывающий приятную мелодию. В этот час я совсем не вспоминаю о телефоне и имею возможность совершенно легально не проверять почту и входящие.



После нескольких тренировок заметен результат — подтянутость мышц в областях, где чаще всего образуется целлюлит (на животе и во внутренней части бёдер), а значит, он мне уже не страшен. Кроме того, тело стало заметно рельефнее. Прогресс в шпагате очевиден, и я могу смело сказать: «Пол, я близко».

Сколько нужно заниматься, чтобы получить результат?

Ровно столько, сколько вам по силам. Мой выбор — одна-две высокоинтенсивные тренировки и один-два стретчинга в неделю.



Главное в этом деле – следить за своим физическим состоянием. И, хотя тренеры SM всё время интересуются вашим самочувствием, не забывать предупреждать о травмах и резких болях.



Помните, что гибкость – это женственно и красиво. А после даже самой сложной тренировки вас ждёт ощущение лёгкости и полёта. От этого садиться на шпагат вдвойне приятнее.