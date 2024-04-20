Всегда есть на столе: принц Уильям рассказал о любимом блюде своих детей

В королевской семье подрастают трое маленьких наследников престола. Недавно принц Уильям вернулся к исполнению своих официальных обязанностей после объявления новости о том, что у его супруги Кейт Миддлтон рак. 18 апреля Уильям посетил благотворительную организацию «Излишек к ужину», которая занимается раздачей питания нуждающимся.

В ходе визита принц рассказал о любимом блюде своих детей. По словам Уильяма, десятилетний Джордж, восьмилетняя Шарлотта и пятилетний Луи просто обожают спагетти и чаще всего просят к ужину именно их. Правда, пока принц так и не научился самостоятельно готовить любимое блюдо наследников, поэтому за него это делает повар.

Королевский шеф-повар Альдо Зилли ещё несколько лет назад рассказывал, что спагетти карбонара, как правило, всегда есть на столе в доме Уильяма и Кейт, а также на мероприятиях, куда они приезжают вместе с детьми. Что же касается самого принца Уильяма, то он уже давно является большим любителем стейков, а вот Кейт Миддлтон – главная сладкоежка королевской семьи. Она никогда не отказывается от лишнего кусочка торта или ещё одного пирожного.

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