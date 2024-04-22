В Подмосковье в 11-й раз прошла легендарная «Гонка Героев»

Штормовое предупреждение не стало помехой для старта легендарного забега. 20 апреля на подмосковном полигоне Алабино состоялась «Гонка Героев», которая объединила более 2700 спортсменов. В этом году событие прошло уже в 11-й раз и стало самым массовым за всю его историю.

Обычно, когда мы проводим первую гонку, мы опасаемся плохой погоды, но сегодня у нас рекорд – все соскучились по спорту, по эмоциям, и поэтому у нас такие интересные цифры. В том числе у нас проходит корпоративный чемпионат, мы очень рады, что большое количество компаний принимают в нём участие и соревнуются каждый год за звание самой сильной компании. Впереди интересный сезон – будет большое количество проектов, а «Гонка Героев» пройдёт в совершенно новых городах: Омске, Воронеже и Волгограде, – отметил директор проекта «Гонка Героев» Денис Анников.

«Гонка героев»-2024 Фото: Пресс-служба «Гонки героев»

В этом году полоса препятствий длиной 8,5 км включала в себя 30 различных испытаний на выносливость, силу и командную работу. Так, участники «Гонки» должны были проявить себя в преодолении препятствий из воды и грязи, вертикальных заборов, в переносе грузов и в других испытаниях.

Любители экстремального спорта принимали участие в забеге как индивидуально, так и в командах из 10 человек. Кроме того, более 900 человек прошли «Гонку» в составе корпоративных команд. На протяжении всего маршрута спортсменов сопровождал профессиональный инструктор.

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