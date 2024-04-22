Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

В Подмосковье в одиннадцатый раз прошла легендарная «Гонка героев»

В Подмосковье в 11-й раз прошла легендарная «Гонка Героев»
«Гонка Героев»- 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Штормовое предупреждение не стало помехой для старта легендарного забега. 20 апреля на подмосковном полигоне Алабино состоялась «Гонка Героев», которая объединила более 2700 спортсменов. В этом году событие прошло уже в 11-й раз и стало самым массовым за всю его историю.

Обычно, когда мы проводим первую гонку, мы опасаемся плохой погоды, но сегодня у нас рекорд – все соскучились по спорту, по эмоциям, и поэтому у нас такие интересные цифры. В том числе у нас проходит корпоративный чемпионат, мы очень рады, что большое количество компаний принимают в нём участие и соревнуются каждый год за звание самой сильной компании. Впереди интересный сезон – будет большое количество проектов, а «Гонка Героев» пройдёт в совершенно новых городах: Омске, Воронеже и Волгограде, – отметил директор проекта «Гонка Героев» Денис Анников.
«Гонка героев»-2024

«Гонка героев»-2024

Фото: Пресс-служба «Гонки героев»

В этом году полоса препятствий длиной 8,5 км включала в себя 30 различных испытаний на выносливость, силу и командную работу. Так, участники «Гонки» должны были проявить себя в преодолении препятствий из воды и грязи, вертикальных заборов, в переносе грузов и в других испытаниях.

Любители экстремального спорта принимали участие в забеге как индивидуально, так и в командах из 10 человек. Кроме того, более 900 человек прошли «Гонку» в составе корпоративных команд. На протяжении всего маршрута спортсменов сопровождал профессиональный инструктор.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Открыта регистрация на Ночной забег — 2024, который пройдёт в Москве
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android