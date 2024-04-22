Эминем отпраздновал 16-летие трезвого образа жизни

В 2007 году рэпер едва не погиб из-за опасной зависимости. Эминем уже 16 лет ведёт исключительно трезвый и здоровый образ жизни. Музыкант отказался от алкоголя и запрещённых веществ после того, как они чуть не лишили его жизни.

У себя в социальных сетях Эминем поделился новым «жетоном трезвости», который получает на каждый юбилей отказа от спиртного и веществ. Рэпер вновь вспомнил тот роковой день 2007 года, когда врачи едва успели спасти его. Музыкант признавался, что за раз употребил около 80 таблеток.

«Жетон трезвости» Эминема Фото: Из личного архива Эминема

Я помню, что, когда протрезвел после этого случая, я наконец-то понял, что такое настоящая жизнь. Для меня всё было в новинку, и я осознал, что становлюсь счастливым, — поделился Эминем.

По словам звезды, вернуться к нормальной жизни после передозировки ему удалось благодаря спорту и ежедневным пробежкам. Физическая активность помогла рэперу прийти в форму и наладить режим дня.

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