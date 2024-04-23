Селин Дион обратилась к спортсменам в преддверии Олимпиады: каждый способен выстоять

Олимпийские игры стартуют 24 июля в Париже. Селин Дион всегда с большим трепетом относилась к спорту и поддерживала команды родной Канады. Недавно певица рассказала миру о своём тяжёлом заболевании – синдроме скованного человека, а теперь старается по мере сил и возможностей как можно чаще рассказывать людям о том, что это за недуг.

На днях Дион побывала на мероприятии, посвящённом олимпийской сборной Канады, и поддержала спортсменов мотивирующей речью. Звезда призналась, что атлеты всегда были для неё примером стойкости и мужественности.

Каждый способен выстоять. Истории этих спортсменов невероятно вдохновляют меня. Мне уже не терпится увидеть, чего добьётся каждый из них на Олимпиаде в Париже. Я уверена, что там они подарят заряд вдохновения целому миру. Для меня большая честь быть частью этой истории, — обратилась Селин к спортсменам.

Дион старалась не привлекать к себе лишнее внимание последние три года, однако в минувшем феврале она появилась на сцене церемонии премии «Грэмми», а после сообщила, что планирует выпустить документальный фильм о своей болезни.

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