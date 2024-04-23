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Том Брэди трогательно поздравил родителей с 55-й годовщиной свадьбы

Том Брэди трогательно поздравил родителей с 55-й годовщиной свадьбы
Том Брэди
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Семья всегда была для Тома Брэди важнейшей составляющей жизни. На днях в доме спортсмена отмечался важный день – 55-летие со дня свадьбы его родителей. Звезда НФЛ трогательно поздравил маму и папу у себя в социальных сетях и опубликовал трогательное совместное фото с ними.

Том Брэди-старший и Галин Брэди за годы брака стали родителями четыре раза. Отец спортсмена владеет собственной страховой компанией, а мама на данный момент занимается семьёй.

Том Брэди с родителями

Том Брэди с родителями

Фото: Из личного архива Тома Брэди

Поздравляю с 55-й годовщиной лучших родителей, о которых только можно мечтать. Несмотря ни на что, вы всегда рядом с нами. Вся наша семья обязана вам своим успехом и тем, что мы смогли построить жизнь, которой живём, — подписал фотографию Брэди.

Футболист неоднократно рассказывал, что именно родители поддержали его на старте спортивной карьеры. По словам Брэди, на каждую ситуацию он старается смотреть глазами мамы и отца, а также постоянно обращается к ним за советом.

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