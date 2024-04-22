353 балерины одновременно станцевали на пуантах и установили новый мировой рекорд

Зрелище было по-настоящему волшебным. Балет сам по себе явление красивое, а когда одновременно танцуют 353 очаровательные девушки, то дар речи моментально пропадает сам собой. Танцовщицы синхронно встали на пуанты в холле отеля «Плаза», расположенного в Нью-Йорке.

Девушки в течение минуты выполняли бурре – последовательные мелкие шаги – под музыку Петра Чайковского из легендарной оперы «Евгений Онегин». Балерины установили мировой рекорд, а среди участниц флэшмоба были девушки из 20 штатов Америки, а также из Японии, Германии, Португалии и Китая.

Балерины установили новый рекорд Фото: Кадр из видео

Мероприятие было организовано крупнейшим в мире балетным конкурсом Youth America Grand Prix, который предоставляет стипендии танцорам в возрасте от девяти до 19 лет. Предыдущий рекорд был установлен в Нью-Йорке в 2019 году. Тогда участие в нём приняли 306 балерин.

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