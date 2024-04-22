Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

353 балерины одновременно станцевали на пуантах и установили новый мировой рекорд

353 балерины одновременно станцевали на пуантах и установили новый мировой рекорд
Балерины установили новый рекорд
Аудио-версия:
Комментарии

Зрелище было по-настоящему волшебным. Балет сам по себе явление красивое, а когда одновременно танцуют 353 очаровательные девушки, то дар речи моментально пропадает сам собой. Танцовщицы синхронно встали на пуанты в холле отеля «Плаза», расположенного в Нью-Йорке.

Девушки в течение минуты выполняли бурре – последовательные мелкие шаги – под музыку Петра Чайковского из легендарной оперы «Евгений Онегин». Балерины установили мировой рекорд, а среди участниц флэшмоба были девушки из 20 штатов Америки, а также из Японии, Германии, Португалии и Китая.

Балерины установили новый рекорд

Балерины установили новый рекорд

Фото: Кадр из видео

Мероприятие было организовано крупнейшим в мире балетным конкурсом Youth America Grand Prix, который предоставляет стипендии танцорам в возрасте от девяти до 19 лет. Предыдущий рекорд был установлен в Нью-Йорке в 2019 году. Тогда участие в нём приняли 306 балерин.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
9-летняя девочка из Индии подняла штангу весом 75 кг: это втрое тяжелее её самой
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android