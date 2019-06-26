Будь в тренде: какие кроссовки купить на лето?

Когда, если не летом, привлекать внимание стильными кроссовками? Можно позволить себе выбрать яркую модель или, наоборот, подобрать неустаревающую классику и уравновесить образ. В этой подборке мы собрали самые трендовые пары сезона — на них точно стоит обратить внимание.

Adidas F/22 Primeknit

Фото: «Чемпионат»

Эти облегающие кроссовки в духе мокасин из архивов Adidas комфортно ощущаются на ноге даже без носков, что станет большим преимуществом в жаркие летние дни. Верх с вкраплениями шерсти мериноса и отводящая влагу стелька сохранят ноги сухими, а широкая палитра цветов позволит подобрать модель под любой образ.

Кстати, в состав подошвы входят переработанные водоросли, которые были собраны в пресном водоеме. Каждая пара кроссовок помогает очистить минимум 30 литров озерной воды от разросшейся растительности – модничать можно с пользой для окружающей среды.

Цена: 7 499 р.

Где купить: www.adidas.ru

Adidas Deerupt Runner

Фото: «Чемпионат»

Минимализм никогда не выходит из моды и может быть эффектным. Эти кроссовки – тому подтверждение. Благодаря эластичному материалу модель легко гнется и упаковывается. Из большого разнообразия цветов можно выбрать вариант по душе.

Цена: 7 999 р.

Где купить: www.adidas.ru

Saucony Shadow 6000

Фото: «Чемпионат»

Ретро-кроссовки можно сочетать с чем угодно – они всегда добавят особую изюминку образу. Удобная форма обеспечивает комфортную посадку, верхняя часть выполнена из сочетания замши, текстиля и вентилируемой сеточки mesh, что позволит вашим стопам «дышать» в любую погоду.

Цена: 6 640 р.

Где купить: saucony.su

Кеды Bayshore

Фото: «Чемпионат»

И снова один из главных летних трендов — джинса. В таких кедах можно отправиться и на долгую прогулку по городу, и на музыкальный фестиваль. В любом случае, они будут выглядеть выигрышно.

Цена: 2 793 р.

Где купить: www.roxy-russia.ru

Кеды Finn Lite

Фото: «Чемпионат»

Вечная классика — идеальное дополнение к летним лукам. Скрытые швы позволят не париться в носках, а смело носить кеды прямо на босую ногу — натирать ничего не будет. Для ленивых есть ещё одно преимущество — кроссовки можно не шнуровать, благодаря текстильному верху. Нам кажется, это отличный вариант на лето.

Цена: 3 073 р.

Где купить: www.quiksilver.ru

Nike Court Zoom Cage 3

Фото: «Чемпионат»

Идеальный чёрный с трендовым принтом — и вы в центре внимания. Кроссовки созданы специально для мощной скоростной игры на кортах с твердым покрытием, но, думаем, скрывать их ото всех исключительно на площадке не стоит – смело надевайте на стильные вечеринки.

Цена: 6 980 р.

Где купить: www.nike.com

YEEZY BOOST 350

Фото: «Чемпионат»

Достать самую популярную модель этого лета не так-то просто. Купить заветную пару можно только в одном магазине в Москве, либо отправиться за ними в США. Цена, конечно, кусается, но эти приковывающие взгляды кроссовки того стоят.

Цена: около 20 000 р.

Где купить: Магазин Adidas, ул. Кузнецкий Мост, 6/3, Москва

Fila Disruptor II

Фото: «Чемпионат»

Ещё одна невероятно популярная форма — массивные кроссовки на толстой подошве. На лето себе можно позволить и яркие цвета — советуем присмотреться к красным, розовым и жёлтым.

Цена: 7 290 р.

Где купить: street-beat.ru

Nike Jordan Big Fund

Фото: «Чемпионат»

Спортивный стиль однозначно в тренде. Майкл Джордан с самого начала карьеры устанавливал новые стандарты не только в баскетболе, но и в спортивном стиле — ведь должно быть не только удобно, но и красиво. В этой паре, мы считаем, собралось и то, и другое.



Цена: 9 790 р.

Где купить: street-beat.ru

Mizuno Wave Mirage 3 Step on Mars

Фото: «Чемпионат»

В таких кроссовках можно смело отправляться проверять, есть ли жизнь на Марсе. Правда есть риск, что инопланетяне потеряют сознание от восторга. Как и все другие Mizuno, новые Wave Mirage оснащены специальным принципом шнуровки: если вы затягиваете шнурки, вся обувь закрывается точно вокруг стопы и подстраивается под ногу. Идеально подойдут для самых активных и быстрых.

Цена: около 10 000 р.

Где купить: emea.mizuno.com