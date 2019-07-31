Коллаборация Nike x The Stranger Things. Эти кроссовки придётся поджечь

Вместе с покупками вы получите газету городка Хоукинс, в котором развиваются события сериала. Вот такая вот любовь к деталям.

4 июля в приложении Netflix вышел релиз третьего сезона научно-фантастического сериала «Очень странные дела» (The Stranger Things). Сериал наделал шуму в мировом сообществе и уже стал одним из самых ярких проектов стрим-сервиса Netflix за всю его историю. Третий сезон, как и два предыдущих, рассказывает зрителям о компании друзей, которые отважно сражаются с монстрами из потустороннего мира и пытаются разобраться с обычными подростковыми проблемами в реальной жизни.

Основное место действия — городок Хокинс в штате Индиана.

Временной период — лето 1985 года.

Неповторимый дух 80-х пронизывает каждую сцену сериала: музыка, одежда, «олдскульные» торговые центры и расцвет индустрии развлечений. Не меньшее внимание создатели сериала уделили деталям, так сценаристы обули главных героев в винтажные (для нашего поколения) модели Nike, появившееся в середине 80-х годов прошлого века.

Согласно информации стрим-сервиса Netflix, третий сезон «Очень странных дел» взорвал сеть и стал самым охватным по просмотрам за первые четыре дня. С момента премьеры, которая состоялась 4 июля, сериал посмотрели 40,7 миллиона подписчиков. Из них 18,2 миллиона пользователей стрим-сервиса уже посмотрели сезон целиком.

Фото: Nike x The Stranger Things

Эстетика 80-х и легендарные модели кроссовок того периода

1985 год — знаковый отрезок в спортивной индустрии, период утверждения крупных спортивных брендов на рынке, пиковая популярность матчей НБА, выпуск легендарных Nike Dunk и Air Jordan 1. В это время «сникерлихорадка» только начинает накрывать общественность, а классические силуэты вроде Cortez и Air Tailwind становятся всё более популярными. Именно эти две модели и легли в основу новой капсульной коллекции, посвящённой сериалу.

Фото: Nike x The Stranger Things

Nike Cortez: силуэт знакомый каждому

Источником вдохновения для создателей послужили фирменные цвета средней школы Хоукинса, где учатся главные герои. В случае с Nike Cortez, зелёные акценты стали ярким и заметным пятном на классической модели из белой кожи.

Фото: Nike x The Stranger Things

Фото: Nike x The Stranger Things

Nike Air Tailwind в новом прочтении

Nike Air Tailwind, появившиеся впервые в 1979 году, дебютировали в новой коллекции The Stranger Things в насыщенном зелёном цвете, с оранжевыми «свушами» и белой подошвой. Сзади на кроссовках расположилась нашивка школы с её маскотом — тигром, а в комплекте с каждой парой покупатель получит три значка из лимитированной коллекции. Помимо этого, внутри коробки с кроссовками вас ждёт газета городка Хоукинс, в котором развиваются события сериала. Вот такая любовь к деталям.

Фото: Nike x The Stranger Things

Что ещё можно купить?

Поклонники сериала также смогут купить кепку, как у Дастина, футболки и толстовки с логотипами средней школы Хоукинса.

Фото: Nike x The Stranger Things

Вишенка на торте: кроссовки, которые придётся поджечь…

… чтобы получить секретный код. Но обо всём по порядку: релиз обновленной модели Tailwind 79 светло-серого цвета намечен на 21 августа. На пятке кроссовок изображен логотип сериала, но чтобы его увидеть, покупателю придётся поджечь замшевый слой ткани (не рекомендуем пробовать в магазинах). Знаменитый «свуш» Nike также спрятан под слоем ткани, которую можно сжечь.

Фото: Nike x The Stranger Things

Фото: Nike x The Stranger Things

Под стельками кроссовок написан секретный код, который в новом сезоне сериала передавали советские военные: «Неделя длинная, серебряный кот ест, когда синее встретится с желтым на западе».

Фото: Nike x The Stranger Things

Фото: Nike x The Stranger Things

В отличие от всей коллекции эти кроссовки будут эксклюзивно представлены только в магазинах американского ретейлера Bait, поэтому российскому сникерхеду будет сложновато достать пару.

Основная коллекция уже доступна онлайн

В общем, у Nike действительно получился крутой ностальгический релиз для всех поклонников сериала. Многие вещи из капсульной коллекции ещё доступны к заказу на официальном сайте бренда и в мультибрендовых спортивных магазинах. Торопитесь, думается, что скоро лимитированную коллекцию можно будет достать только на Ebay и за очень большие деньги.