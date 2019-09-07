Памяти Питера Линдберга. Звёзды спорта в объективе легендарного фотографа

На этой неделе в возрасте 74 лет ушёл из жизни Питер Линдберг. Он был одним из самых выдающихся фэшн-фотографов мира. Линдберг резко изменил стандарты фотографии в мире моды. В то время как его коллеги с головой ушли в ретуширование, Питер снимал своих моделей почти без макияжа и укладки. Он работал с самыми обожаемыми моделями того времени. Его авторству принадлежит множество культовых фотографий Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Клаудии Шиффер, Хайди Клум и других топ-моделей 90-х.

На фото слева направо: Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд Фото: vk.com/club12174220

Его видение было иным, он хотел, чтобы люди смотрели вглубь человека, а не только на облик. Линберг считал, что в каждом есть то, что делает его интересным, несмотря на возраст. В одном из интервью Питер сказал: «Современные фотографы должны освободить женщин и, наконец, всех от террора молодости и совершенства». В его объективе побывали и известные спортсмены.

Спортсмены на снимках Линдберга

Самый известный пример — реклама одежды Belstaff 2014 года с Дэвидом Бекхэмом. В ней Бекс предстаёт в образе крутого байкера, а рядом с ним красуется румынская модель Андреа Дикану. По задумке Линдберга, Дэвид выступает в роли предводителя группы байкеров, путешествующей по сельской местности Англии.

Питер воплотил давнюю мечту Бекхэма. Бывший футболист не раз признавался в своей любви к байкам.

Что мне нравится в езде на мотоцикле, так это ощущение свободы. Когда ты едешь, никто не знает, что это ты. На тебе шлем, закрывающий лицо, так что ты наслаждаешься тем, что ты сам по себе».

Ещё один пример подобных работ Линдберга — фотографии британских спортсменов перед Летней Олимпиадой в Лондоне в 2012 году для British VOGUE.

«Мы отдаём дань многогранности, красоте и великолепию человеческого тела», — так гласит надпись на обложке портфолио «Sporting Gods», выпущенного изданием.

В фотосессии приняли участие легкоатлетки Луиз Хейзел, Джоди Уильямс и Келли Созертон, фехтовальщик Лоренс Холстед, гимнастка Ханна Уилэн и другие.

Ханна Уилэн в объективе Питера Линдберга Фото: vk.com/club12174220

Келли Сотертон в объективе Питера Линдберга Фото: vk.com/club12174220

Луиза Хейзел на снимке Питера Линдберга Фото: vk.com/club12174220

На фото справа: Лоренс Холстед Фото: vk.com/club12174220

В 2011 году Питер Линдберг сделал серию фотографий для бренда-производителя швейцарских часов «IWC Schaffhausen». Фотосессия проходила в итальянском Портофино, и была организована для рекламы новой коллекции часов. В рамках фотосессии в объектив Линдберга попал легендарный французский футболист Зинедин Зидан. Компанию ему составили Жан Рено, Кейт Бланшет, Мрак Фостер и другие знаменитости.

Гуманистический подход и особое видение человека в кадре — вот основные черты стиля Линдберга. Он всегда в первую очередь старался выделить духовность и индивидуальность моделей. Именно поэтому его старыми работами восхищаются до сих пор, а сам Питер был невероятно востребован до последних дней жизни.