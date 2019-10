Календарь событий. Как и где продлить сезон активного семейного отдыха?

Устали проводить выходные дома и противиться непогоде? Тогда забудьте о ветре, слякоти под ногами, выбирайте подходящее мероприятие и проведите время с пользой. А чего вы хотите больше — пробежать трейловую дистанцию, послушать лекцию о здоровой осанке или сводить ребёнка на соревнования по панна-футболу — решать вам.

Финал Nike ALL FOR 1 MOSCOW

Когда? 13 октября

Где? 1930 Moscow, Москва

Уже в ближайшее воскресенье, начиная с 19:00, на танцполе концертной площадки 1930 Moscow пройдёт финал танцевального контеста Nike. Целью проекта стала демонстрация инклюзивной среды танцев, в которой все участники равны. В заключительном этапе ALL FOR 1 MOSCOW танцоры сразятся в формате showcase и продемонстрируют любовь к своему делу и стремление к победе. А те, кто её одержит, отправятся в Лондон на танцевальное событие Serious London. Оценивать финалистов будут опытные перформеры и хореографы: Катя Решетникова, Дмитрий Черкозьянов, Banzay BNZ, Вован Гудым, Атажан и Аслан Ныров.



Мероприятие порадует вас не только танцами, но и музыкальным сопровождением. Главный гость финала ALL FOR 1 MOSCOW — популярный хип-хоп исполнитель Big Baby Tape.



Возможно посещение в качестве гостя, 14+.

Подробную информацию ищите на официальном сайте nike.com

PANNA STARS Бутово

Когда? 13 октября

Где? ТРЦ Бутово Молл, Москва

Фото: instagram.com/p/B2w0WIhJnrh/

Ваш ребёнок любит пофинтить и без страха идёт в обводку? Тогда PANNA STARS ждёт именно его! Турнир по футболу 1х1 подойдёт для детей в возрасте от 8 до 16 лет и, конечно же, их родителей. Пока юное поколение сражается с противниками в стиле панна на небольшом ринге, взрослые смогут активно поддержать футболистов. По итогам соревнований абсолютно все участники получат гарантированный заряд положительных эмоций и приятные подарки. А главным призом для победителя станет беспроводная акустика JBL.



Для участия необходима платная регистрация.

Подробнее

Первый международный «Липецкий марафон»

Когда? 13 октября

Где? Пл. Ленина-Соборная, Липецк

Дитанция: 42,2 км / 21,1 км / 10 км / 3 км / 600 м / 300 м

Детский старт Фото: Пресс-служба Липецкого Марафона

В грядущие выходные в Липецке состоится первый международный марафон. Уже сейчас на него успели зарегистрироваться 1500 участников из трёх разных стран и 139 городов России. В качестве хедлайнера атлетов выступит прославленный бегун на длинные дистанции, бронзовый призер чемпионата Европы по марафону Дмитрий Сафронов. Он же пробежит дистанцию в 10 км вместе с олимпийскими чемпионами, звёздами спорта, шоу-бизнеса и остальными участниками. Ведущим мероприятия станет Дмитрий Губерниев.



В состязании могут принимать участие все члены семьи, не только взрослые. Для юных спортсменов подготовлены две отдельные трассы длинной в 300 и 600 метров. К тому же на забег разрешено взять любимого питомца. Главное, чтобы он сам был к этому готов.



Помимо основных дистанций участников ждёт костюмированный забег. 100 бегунов продемонстрируют оригинальные наряды и получат ценные призы.



Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

Подробнее

Открытый урок «Здоровая осанка, суставы, позвоночник»

Когда? 15 октября

Где? Центр массажа «Золотые руки», Москва

Открытый урок научит вас правильно определять характер спинной боли и эффективно её устранять. Занятие проведёт руководитель центра «Золотые Руки», терапевт и массажист Полад Байрамов. Мастер своего дела с 10-летним опытом работы в восстановительной медицине поделится знаниями и расскажет, как улучшить состояние позвоночника и повысить выносливость организма. Организаторы гарантируют, что посетители урока проведут время с максимальной пользой.



Вход свободный.

Подробнее

Трейл-старт-театр «Красные кипарисы»

Когда? 20 октября

Где? П. Сукко, Анапа

Дитанция: 42 км / 25 км / 10 км / 5 км

Трейл-старт «Красные кипарисы» проводится не первый год, но в 2019-м забег обещает стать уникальным. Хотя бы потому что в стартово-финишном городке будет играть классическая музыка и произойдет спектакль созерцания «Красных кипарисов». Вместо привычного брифинга перед состязанием будет проводиться 20-минутная медитация. А на награждении никто не запрещает вам делиться своим творчеством: писать картины или рассказывать стихи. Действительно, ни на что не похожий осенний старт!



Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

Подробнее

Крылатский трейл

Когда? 27 октября

Где? Парк «Крылатские холмы», Москва

Дитанция: 4 км / 8 км

Крылатской трейл — это совершенно новое событие в календаре Бегового сообщества. Грядущий забег по пересечённой местности станет для вас отличной возможностью внести разнообразие в межсезонье. Участники побегут по асфальту и грунту, по подъёмам и спускам — всё это в рамках одного круга по живописным Крылатским холмам.



Регистрируясь на трейл, вы также можете внести пожертвование в пользу фонда «Линия жизни», который помогает тяжело больным детям, жизни которых угрожают страшные заболевания.



Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

Подробнее

Но даже если вам ничего из нашей подборки вас не впечатлило, это не повод оставаться дома. Отправляйтесь на семейную велопрогулку, в парк или на спортплощадку во дворе. Главное не забудьте одеться потеплее. И хорошее настроение вам обеспечено!